Twee op de drie Belgen voelen zich matig tot erg eenzaam, zo blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent. Volgens psychologe Leslie Hodge is dat niet altijd problematisch, maar wel als het langdurig aansleept. “Dan is het niet enkel een subjectief gevoel, maar heeft het ook even negatieve gevolgen voor de gezondheid als 15 sigaretten per dag roken.”