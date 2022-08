Harvey Weinstein mag in hoger beroep in misbruikzaak

Voormalig filmproducent Harvey Weinstein mag in hoger beroep gaan tegen zijn veroordeling in een misbruikzaak in 2020. Dat heeft een rechter in New York woensdag bepaald, nadat een lagere rechtbank het verzoek om een beroep in juni had afgewezen.

De 70-jarige kreeg in maart 2020 een gevangenisstraf van 23 jaar opgelegd vanwege meerdere gevallen van seksueel misbruik waaronder verkrachting. De zaak volgde op tientallen beschuldigingen aan het adres van Weinstein, eens een machtig figuur in Hollywood. De onthullingen over vermeend wangedrag van Weinstein leidden tot de #MeToo-beweging.

Advocaten van Weinstein menen dat de oud-producent geen eerlijk proces heeft gekregen. Zij maken volgens buitenlandse media onder meer bezwaar tegen de verklaringen van getuigen die spraken over wangedrag van Weinstein waarvoor hij nooit is aangeklaagd. Ook stellen zij dat één van de juryleden in de zaak verzuimd heeft aan te geven dat zij een boek over seksueel misbruik heeft geschreven.

Het beroep zal plaatsvinden in 2023. Weinstein zit momenteel vast in een gevangenis in Californië, waar hij dit najaar terechtstaat in een tweede misbruikzaak.