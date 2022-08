Iconische foto van Winston Churchill gestolen in Canadees hotel

In een luxehotel in de Canadese hoofdstad Ottawa is een iconische portretfoto van de vroegere Britse premier Winston Churchill ontvreemd. Dat heeft het hotel zelf bekendgemaakt. Het etablissement heeft een oproep aan het publiek gelanceerd om het unieke werk terug te vinden.

Het heeft verscheidene maanden geduurd vooraleer een medewerker van het hotel Château Laurier vaststelde dat er iets mis was met de portretfoto van Churchill. De lijst was niet goed opgehangen, en was anders dan die van de andere foto’s van de vermaarde fotograaf Yousuf Karsh die in het hotel te bewonderen zijn.

Het hotel vermoedt dat de foto allicht in de periode van 25 december 2021 tot 6 januari 2022 is gestolen. Die inschatting is gemaakt op basis van foto’s die gasten hebben ingestuurd, zo legde directrice Geneviève Dumas uit. “Iemand wou de foto allicht voor zijn private collectie, of om te verkopen”, meent ze.

100.000 dollar

De waarde van de foto wordt dan ook op 100.000 dollar geraamd. Karsh maakte het beeld net na een toespraak van Churchill in het Canadese parlement in 1941. De legendarische politicus toont een norse blik en dat is geen toeval. Net voordien had de fotograaf immers een sigaar uit de mond van de notoire roker gerukt. “Hij keek alsof hij me had kunnen verslinden”, zou Karsh later vertellen. Hoe dan ook, het leverde een illustere foto op, die later op de biljetten van vijf Britse pond zou prijken.

Ook de politie van Ottawa is intussen een onderzoek gestart en analyseert de beelden van de bewakingscamera’s.