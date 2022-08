Rechter blokkeert deel van antiabortuswet in Idaho: staat kan geen artsen vervolgen die vrijwillig zwangerschap afbreken

Een Amerikaanse federale rechter heeft woensdag een deel van een wet geblokkeerd die bijna alle abortussen verbiedt in de noordwestelijke staat Idaho. De beslissing is een overwinning voor de regering van president Biden.

De staat zal geen artsen kunnen vervolgen die vrijwillig een zwangerschap afbreken om de gezondheid van een vrouw te beschermen, oordeelde rechter B. Lynn Winmill. De schorsing blijft van kracht tot de rechtszaak tegen het abortusverbod is afgerond.

De landelijke conservatieve staat Idaho was een van de eerste staten die een nieuwe wet aannam nadat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten eind juni een ommezwaai had gemaakt met betrekking tot abortusrechten. De wet, die zeer restrictief blijft, treedt donderdag in werking.

Justitieminister Merrick Garland had het Hof gevraagd de wet te blokkeren, omdat deze volgens hem in strijd was met een federale wet inzake medische noodsituaties, omdat er geen uitzonderingen mogelijk zijn in gevallen van “ernstig gevaar voor de gezondheid” van de zwangere vrouw en omdat er rechtszaken tegen artsen kunnen worden aangespannen. De beslissing van rechter Winmill “garandeert dat vrouwen in Idaho de medische noodhulp krijgen waar ze volgens de federale wet recht op hebben”, zei minister Garland woensdag in een reactie.

Een tiental staten heeft al abortussen op hun grondgebied verboden. Verwacht wordt dat uiteindelijk de helft van de vijftig staten dit zal doen.