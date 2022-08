Paus Franciscus benoemt twintig nieuwe kardinalen

Zaterdag om 16 uur zal Franciscus twintig nieuwe kardinalen benoemen tijdens een ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Zestien van die twintig - degenen die jonger zijn dan 80 jaar - mogen deelnemen bij een eventuele stemming over de opvolger van Jorge Bergoglio. Daaronder bevindt zich ook de amper 48-jarige Italiaan Giorgio Marengo. De 80-jarige Luc Van Looy, de voormalige bisschop van Gent, was aanvankelijk ook genomineerd, maar liet zijn kardinaalscreatie schieten wegens de kritiek dat hij niet altijd voldoende doortastend zou hebben opgetreden tegen misbruik in de kerk.

Daarna staat een tweedaagse vergadering gepland van alle kardinalen. Daar zal de nieuwe “grondwet” van het Vaticaan, die in juni in werking is getreden, worden besproken. Het wordt het achtste consistorie sinds de paus in 2013 werd verkozen.

Gezondheid verslechterd

Na deze consistorie zal Franciscus bijna 90 van de in totaal 132 stemgerechtigde kardinalen benoemd hebben, goed voor 68 procent. Er is een tweederdemeerderheid nodig voor de verkiezing van een nieuwe paus.

De gezondheidstoestand van de 85-jarige Franciscus is de afgelopen tijd verslechterd. Wegens aanhoudende kniepijn spendeert de kerkvader het grootste deel van zijn tijd in een rolstoel.