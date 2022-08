Wie wantoestanden bij overheid meldt, hoeft niet meer te vrezen voor ontslag

Personeelsleden van de Vlaamse overheid en lokale besturen die wantoestanden, corruptie of banden met de drugsmaffia naar buiten brengen hoeven in de toekomst niet meer te vrezen voor ontslag. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft daarvoor de regels voor de bescherming van klokkenluiders aangescherpt. “Zo kunnen fraude, corruptie, maar ook banden met de drugsmaffia sneller ontdekt worden”, zegt de Open VLD-minister donderdag.

“Wanneer ambtenaren corruptie of omkoping vaststellen, bijvoorbeeld bij het afleveren van vergunningen, moeten ze dit kunnen aankaarten. Als werknemers niets durven aanklagen uit vrees voor ontslag, dan komen we in een straatje zonder einde. Dan komen wantoestanden nooit aan de oppervlakte en worden problemen nooit opgelost”, zegt Somers.

De regelgeving is een gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn, die ervoor zorgt dat de bewijslast voor het ontslag bij de ontslaggever ligt. De leidinggevende moet dan aantonen dat het ontslag geen verband houdt met de melding.

Het klokkenluidersdecreet van minister Somers biedt niet enkel bescherming voor personeelsleden die banden met de drugsmaffia willen blootleggen. Het moet ambtenaren ook beschermen als ze willen wijzen op een slechte interne werking van een overheidsdienst. Minister Somers wijst onder meer op de recente problemen rond de kinderdagverblijven bij Kind & Gezin en problemen bij het departement Omgeving.