Nieuwe verdachte opgepakt voor moord waarbij man (46) stierf op Antwerps De Coninckplein

De politie heeft na de 34-jarige Kurt V.D.V. nog een tweede verdachte opgepakt voor de moord waarbij de Lierse Surinamer Eimert W. (46) vorige week het leven liet. De man zakte op maandag 15 augustus na een eerdere schiet- en steekpartij in elkaar op het De Coninckplein in Antwerpen.

De feiten dateren van maandag 15 augustus. De politie kreeg ’s avonds een oproep omdat er geschoten was in de Bredastraat, in de wijk Dam in Antwerpen. Ter plaatse trof de politie echter geen slachtoffer of sporen van een mogelijke schietpartij aan. Op het De Coninckplein stapte tien minuten later de 46-jarige Eimert W., een Surinamer uit Lier, hevig bloedend uit zijn wagen. De man vertoonde meerdere steekwonden, zakte in elkaar en overleed ter plaatse. (Lees verder onder de foto)

Op het De Coninckplein plaatsten familie en vrienden van Eimert W. bloemen en kaarsen om het slachtoffer te herdenken. — © Dirk Kerstens

Wat zich precies heeft afgespeeld in de Bredastraat, is nog onduidelijk. De politie gaat er wel van uit dat de schiet- en steekpartij het gevolg was van een uit de hand gelopen drugsdeal. Kort na de feiten werd de 34-jarige Kurt V.D.V. opgepakt in de Bredastraat. Het is voorlopig niet duidelijk in welke mate hij betrokken is bij het incident. Ook de familie van de man tast in het duister over wat er zich heeft afgespeeld.

Nog meer arrestaties

Mogelijk was er nog een derde persoon betrokken bij het incident, want intussen werd nog een tweede verdachte gearresteerd en aangehouden. Het betreft een 26-jarige man. De raadkamer in Antwerpen bevestigde maandag zijn aanhouding en woensdag zag ook Kurt V.D.V zijn aanhouding bevestigd. “Over de inhoud van het dossier kan ik niets kwijt”, aldus Kris Luyckx, de advocaat van V.D.V.

Los van het moordonderzoek pakte de politie ook nog twee andere mannen op in de Bredastraat. Ze hadden geprobeerd in te breken in het appartement van Kurt V.D.V.

Het appartementsgebouw in de Antwerpse Bredastraat waar de feiten plaatsvonden. — © ATV