Dodelijk ongeval: 19-jarige fietser gegrepen door vrachtwagen bij oversteken, chauffeur legt negatieve ademtest af

Op het kruispunt tussen Velm en de Assesteenweg in Mollem, deelgemeente van Asse, is donderdag rond 6 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een 19-jarige fietser uit Asse werd er gegrepen door een vrachtwagen bij het oversteken van de baan. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af.

De verkeersdeskundige van het parket stelde vast dat de fietser reglementair reed op het fietspad, dat gelegen is aan de linkerkant van de rijbaan. Bij het oversteken van de rijbaan is de fietser dan gegrepen door de vrachtwagen. Een personenwagen kwam nog voorbij toen het gebeurde, maar was niet betrokken.

“Uit het onderzoek van de deskundige ter plaatse is ook gebleken dat de vrachtwagenbestuurder niet te snel reed, dat hij nog heeft uitgeweken en geremd, maar dat hij toch de fietser heeft geraakt. Tenslotte heeft de verkeersdeskundige vastgesteld dat de personenwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, inderdaad niet rechtstreeks betrokken was bij het ongeval”, klinkt het bij het parket.

De chauffeurs van de vrachtwagen en de personenwagen worden spoedig verhoord. Het parket heeft ook een wetsdokter aangesteld om het slachtoffer te onderzoeken.