Van superster naar supersub: waarom peperdure Antoine Griezmann verplicht bankzitter is bij Atlético (tot wanhoop van Barcelona)

Er was een tijd dat Antoine Griezmann een van de beste voetballers op de planeet was. Maar intussen is de 31-jarige Fransman permanent bankzitter bij Atlético Madrid. Al heeft dat ook niet alles met zijn prestaties te maken, zo beweren ze in Spanje.

Griezmann maakte furore in zijn eerste periode bij Atlético en verkaste in 2019 voor liefst 120 miljoen euro naar FC Barcelona. In Catalonië liep het echter niet van een leien dakje en na amper twee seizoenen werd de Fransman voor twee jaar verhuurd aan… Atlético. Kostprijs voor de uitleenbeurt: 10 miljoen euro. Kostprijs van de aankoopoptie: 40 miljoen euro.

En daar wringt momenteel het schoentje. Atlético zou geen zin hebben om Griezmann definitief over te nemen van Barcelona, zeker niet voor bovenstaand miljoenenbedrag. De club heeft het financieel moeilijk en Griezmann heeft een torenhoog salaris (18 miljoen per jaar). Het probleem is echter dat de optie een verplichting wordt als Griezmann 45 of meer minuten speelt in de helft van de wedstrijden waarvoor hij beschikbaar is (blessures en schorsing tellen dus niet mee).

© ISOPIX

Een simpele rekensom vertelt ons dat de Fransman, tegenwoordig met opvallend blauw kapsel, vorig seizoen aan die eis voldeed in 81 procent van de wedstrijden. Griezmann speelde namelijk in 30 van zijn 37 optredens meer dan 45 minuten.

Om dat percentage onder de 50 te krijgen en de aanvaller dus terug te kunnen sturen richting Barcelona, zouden ze in Madrid besloten hebben om hem niet meer te laten starten. In de eerste twee wedstrijden van het seizoen speelde Griezmann telkens exact 28 minuten als invaller, met een goal tegen Getafe in de openingsmatch. Als Atlético dit een seizoen volhoudt, zijn ze van hem af. Griezmann als supersub? Het zou zo maar kunnen.

Intussen zouden ze bij Barcelona met de handen in het haar zitten. De club heeft het financieel ook niet gemakkelijk (zo kon het nieuwe aankoop Jules Koundé nog steeds niet registreren) en rekent op de 40 miljoen van Atlético voor Griezmann. La Liga zou dat bedrag overigens al ingecalculeerd hebben toen het de rekeningen van Barcelona goedkeurde. Maar als dat bedrag er niet komt, zitten ze in Catalonië opnieuw met problemen.