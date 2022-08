Pakistaanse ex-premier Imran Khan op borgtocht vrijgelaten door antiterrorismerechtbank

De antiterrorismerechtbank heeft beslist om Khan in voorlopige vrijheid te stellen tot 1 september, zegt Fawad Chaudhry van de Pakistaanse beweging voor gerechtigheid (PTI). “We zijn niet tevreden met deze beslissing. De rechter had de zaak moeten annuleren”, zo luidt zijn reactie.

De gerechtelijke beslissing laat de ex-premier wel toe om opnieuw in het hele land betogingen te organiseren om vervroegde verkiezingen te eisen.

Ontslag

Khan werd in april gedwongen om ontslag te nemen als premier, nadat een meerderheid van de parlementsleden een motie van wantrouwen tegen hem had goedgekeurd. Sindsdien organiseert hij in het hele land demonstraties tegen de regering van premier Shehbaz Sharif. Volgens Khan is de huidige regering opgedrongen aan Pakistan door een “samenzwering” onder leiding van de VS.

Het voorbije weekend had hij de politiechef van Islamabad en een vrouwelijke rechter er ook van beschuldigd een partijgenote te hebben mishandeld en opgesloten. “Je moet klaar zijn als we actie gaan ondernemen tegen jullie”, zo klonk het zaterdag in een toespraak. Volgens de politiediensten vormde die uitspraak van de ex-premier een dreigement en een inbreuk op de antiterrorismewet.

Zaterdag had de mediaregulator al beslist dat de speeches van Khan niet meer live uitgezonden mogen worden, omdat zijn “haatdragende discours” de openbare orde kan verstoren.