VRT plant overleg met burgemeesters over aanpak rond regionaal nieuws op Radio 2

De VRT plant in de komende maanden een overleg met de burgemeesters over de manier waarop de omroep het regionaal nieuws onder de aandacht kan brengen. Dat meldt woordvoerder Bob Vermeir. Dat overleg stond al in het plan van de VRT en heeft dus niets te maken met de commotie die is ontstaan over het afschaffen van de regionale ochtendshows op Radio 2.

Voorzitter van de raad van bestuur van de VRT Frieda Brepoels zei donderdag op Radio 1 dat de omroep vanaf september overlegmomenten gaat organiseren met de burgemeesters en de gouverneurs in de verschillende provincies. “Hun inbreng wordt vooral belangrijk om te bekijken hoe het regionaal nieuws aangepakt wordt, welke items heel belangrijk zijn, hoe de keuzes gemaakt zullen worden en hoe dat ook digitaal verder doorgetrokken zal worden, zodat alle Vlamingen uit alle regio’s nog meer informatie zullen krijgen dan ze nu al krijgen”, zei Brepoels.

Vermeir bevestigt dat dat overleg op de agenda staat, maar kan nog niet zeggen wanneer de momenten juist zullen plaatsvinden. “De overlegmomenten waren sowieso voorzien. Dat is ook redelijk normaal, we hebben zeer regelmatig contact met de burgemeesters, soms in grotere meetings, soms bilateraal”, zegt hij. Bedoeling is om te bekijken hoe de VRT regionaal nieuws onder de aandacht kan brengen, en dat binnen een context waarin het mediagebruik verandert. “Daarnaast is er het transformatieplan en moeten we bekijken hoe we de middelen die we hebben, het beste inzetten.”

Brepoels verzekerde op Radio 1 nog dat de kwestie van het regionale nieuws op Radio 2 zeker zal doorgesproken worden op de volgende raad van bestuur. “We gaan mee opvolgen dat het regionale nieuws dat we zo belangrijk vinden, niet alleen verder aan bod komt maar ook versterkt wordt.”