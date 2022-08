Het is niet allemaal beurs en bitcoin waarin de rijken investeren. Ze doen dat ook in landbouwgrond. Onlangs kocht de Limburgse zakenman Frank Tans een lap van 500 hectaren. Landbouwgrond werd de voorbije vijf jaar al bijna een kwart duurder. De Boerenbond klaagt dat aan: “Boeren kunnen de prijzen niet meer volgen. Het is een strijd van David tegen Goliath.”