Nederland legt drinkwatervoorziening Maas tijdelijk stop wegens vondst onbekende stoffen

De Nederlandse waterleidingmaatschappij Limburg WML heeft donderdag weer onbekende stoffen gevonden in de Maas in Nederlands Limburg. Als gevolg daarvan wordt er opnieuw geen water uit de rivier gehaald om drinkwater van te maken. De onttrekking van water uit de Maas werd op 12 juli ook al gestaakt vanwege de vondst van een onbekende stof. Maar die bleek onschuldig te zijn, waarop de inname is hervat.