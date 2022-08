Opnieuw aanslag vermeden in Antwerpen? Politie pakt gewapend commando op, zeker één oorlogswapen in wagen

Begin augustus werd nog een wagen in de Deken De Winterstraat in brand gestoken. — © Patrick De Roo

Voor de tweede keer in drie dagen tijd heeft de politie een gewapend commando onderschept. Afgelopen nacht werden in Berchem vijf jonge Nederlanders gearresteerd. Dat heeft onze redactie van betrouwbare bronnen vernomen. Het incident speelde zich af in de buurt van de Deken De Winterstraat, waar al drie keer eerder een aanslag werd gepleegd.

De feiten speelden zich donderdagnacht af. De politie zette een wagen aan de kant voor een controle in Berchem. In die wagen zaten vijf personen afkomstig uit Nederland. Volgens betrouwbare bronnen lag er zeker één oorlogswapen in de auto.

De vijf inzittenden werden ter plekke gearresteerd en worden momenteel verhoord. Politie en parket willen voorlopig niet communiceren over het incident.

Wat de mannen exact van plan waren, wordt nog onderzocht. Hun wagen werd volgens onze informatie wel aan de kant gezet in de omgeving van de Deken De Winterstraat in Berchem. In die straat werd al driemaal eerder een aanslag gepleegd.

Pannenkoekenhuisje

Het laatste incident dateert van 3 augustus, toen een geparkeerde wagen in brand werd gestoken. Op de gevel brachten onbekenden ook de boodschap ‘snitch’ aan, wat zoveel betekent als ‘verklikker’. (Lees verder onder de foto)

In juli beschadigde een vuurwerkbom nog de gevel van datzelfde huis, drie jaar geleden ontplofte zelfs een granaat op straat. In het geviseerde pand woont Abdoladim E.H. (53). De familie wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen.

Abdoladim was ook de uitbater van de voormalige horecazaak Stacks in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid, recent nog het doelwit van verschillende aanslagen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) besliste vorige week dat het pannenkoekenhuisje, net als Poke Bowl Place en Bens Hand Car Wash, de deuren moesten sluiten. De zaken waren al eerder het doelwit van een of meerdere aanslagen en kunnen gelinkt worden aan de drugsmaffia.

Ook maandagnacht kon de politie vier gewapende Nederlanders oppakken. Dat gebeurde bij een controle op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout, vlakbij de Stenenbrug en dus ook vlakbij datzelfde Poke Bowl Place. De vier verdachten, twee minderjarigen en twee meerderjarigen, hadden een vuurwapen en munitie bij. In de wagen lagen ook producten die gebruikt kunnen worden om een brandbom te maken.