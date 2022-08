Hoogste Duitse rechtbank bevestigt levenslange gevangenisstraf voor moord op politicus Walter Lübcke

Het Bundesgerichtshof, de hoogste rechtbank in Duitsland, heeft donderdag de levenslange gevangenisstraf voor Stephan Ernst bevestigd. Ernst kreeg die straf voor de moord op de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke in 2019.

De 65-jarige Lübcke werd in 2019 op het terras van zijn eigen woning doodgeschoten. Volgens het openbaar ministerie ging het om een rechts-extremistische aanslag.

CDU’er Lübcke leidde sinds 2009 in Kassel een bestuurs­orgaan dat tussen de deelstaat en de gemeente staat. Hij was in die functie verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, en steunde het beleid terzake van voormalig bondskanselier Angela Merkel.