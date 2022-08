Zestien kinderen gegijzeld om op tv te kunnen komen: het onwaarschijnlijke verhaal van de ‘Robin Hood van Vielsalm’

“Twee ministers, een generaal, een massa rijkswacht- en andere politieofficieren, honderden ordehandhavers en het hele Brusselse gerechtsapparaat. Ze hebben gisteren urenlang werkloos toegekeken hoe drie jonge kerels zestien scholieren en één leraar gegijzeld hielden op de parking van de openbare omroep.” Dat meldt Het Nieuwsblad in 1980. De gijzeling is wereldnieuws. Twee jaar later verschijnt de bendeleider die tientallen kinderlevens in gevaar bracht, voor het hof van assisen. Waar hij wordt toegejuicht als een ware held.