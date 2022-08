Amper wijzigingen op FIFA-ranking: Rode Duivels blijven tweede achter Brazilië

Sinds de publicatie van de vorige ranking (23 juni) werden er slechts 58 interlands gespeeld en dus zijn er amper wijzigingen. In de top twintig verandert er niets, de achterstand van België (1821 punten) op Brazilië (1837) blijft zo zestien punten. Argentinië (1770) is derde, wereldkampioen Frankrijk (1764) en Engeland (1737) vervolledigen de top vijf.

In september volgen de twee resterende opdrachten in de Nations League-groepsfase, met een thuisduel tegen Wales (FIFA 19; 22/09) en de trip naar Nederland (FIFA 8; 25/09). Nadien verschuift de blik volledig naar eind november en Qatar, waar de Belgen het in de groepsfase van het WK opnemen tegen Canada (FIFA 43), Marokko, dat van de 22e naar de 23e plaats zakte, en vicewereldkampioen Kroatië (FIFA 15).

Op de FIFA-ranking van 31 maart ging Brazilië voorbij België en de Seleção maakte zo een einde aan een onafgebroken heerschappij van de Duivels sinds september 2018. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016. De Belgen kroonden zich eind vorig jaar voor de vierde keer op rij, en de vijfde maal in totaal, tot Team van het Jaar (2015, 2018, 2019, 2020 en 2021). Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking, krijgt die award.

De eerstvolgende FIFA-ranking wordt op 6 oktober gepubliceerd.

De FIFA-ranking van 25 augustus (tussen haakjes de vorige ranking op 23 juni):

1. (1) Brazilië 1837 ptn

2. (2) BELGIË 1821

3. (3) Argentinië 1770

4. (4) Frankrijk 1764

5. (5) Engeland 1737

6. (6) Spanje 1716

7. (7) Italië 1713

8. (8) Nederland 1679

9. (9) Portugal 1678

10. (10) Denemarken 1665

11. (11) Duitsland 1658

12. (12) Mexico 1649

13. (13) Uruguay 1640

14. (14) Verenigde Staten 1635

15. (15) Kroatië 1632

16. (16) Zwitserland 1621

17. (17) Colombia 1604

18. (18) Senegal 1584

19. (19) Wales 1582

20. (20) Zweden 1563

...

23. (22) Marokko 1558

43. (43) Canada 1473