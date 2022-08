Vlaamse Hacker Kevin (27) veroordeeld tot 3 jaar effectief: uitlevering aan VS wellicht van de baan

De correctionele rechtbank in Mechelen veroordeelde de 27-jarige hacker Kevin D. tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Hij krijgt die straf omdat hij had ingebroken in de systemen van American Airlines. D., die in een gevangenis in Italië verblijft, wordt nu wellicht uitgeleverd aan ons land in plaats van aan de Verenigde Staten.

Mechelaar Kevin D. werd in het verleden al een aantal keer veroordeeld wegens hacking, maar het dossier van American Airlines werd toen niet behandeld. Door in te breken in de informaticasystemen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij boekte hij zo’n twintig gratis tickets in businessclass, die hij uiteindelijk wel niet gebruikte. Hij verschafte zichzelf ook toegang tot de personeelsgegevens.

De rechtbank in Texas schreef een internationaal aanhoudingsbevel uit, maar België ging daar niet op in. Toen Kevin D. in Italië een voetbalwedstrijd wilde meepikken, werd hij wel opgepakt in afwachting van een uitlevering aan de VS. Intussen verblijft hij al tien maanden in een gevangenis in Milaan en proberen zijn advocaten er alles aan te doen om een uitlevering aan Amerika te voorkomen. In Texas riskeert D. namelijk 22 tot 45 jaar cel, afhankelijk van hoe de wet geïnterpreteerd wordt. De uitleveringsprocedure werd voorlopig wel geschorst tot minstens half september.

Belgische gevangenis

Dat gaf ook de rechtbank in Mechelen de tijd om zich over de zaak te buigen. Omdat de feiten vanuit België gebeurden, kan ook een Belgische rechtbank zich er over uitspreken. Het dossier van Kevin D. kwam woensdag voor de rechter, vandaag deed ze al een uitspraak. De man krijgt een effectieve gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Het was de straf die het openbaar ministerie gevorderd had en waar ook de advocaten van D. zich in konden vinden.

Door de veroordeling is de uitlevering aan de VS mogelijk van de baan. In principe moet Italië namelijk voorrang geven aan een veroordeling in een Europees land en D. dus uitleveren aan ons land. De straf van drie jaar, waarvan hij al tien maanden in een Italiaanse cel heeft uitgezeten, moet hij dan uitzitten in een Belgische gevangenis. Al zijn er mogelijkheden wat de strafuitvoering betreft. Daarenboven kan je volgens de Europese regels geen twee keer voor hetzelfde misdrijf veroordeeld worden.

Onmiddellijke aanhouding

Het parket vroeg ook de onmiddellijke aanhouding van D. De advocaten verzetten zich daar niet tegen en ook de rechtbank ging daarmee akkoord. “Het is wat onnatuurlijk, maar we zijn zelfs vragende partij. Het opent enkele mogelijkheden”, zegt raadsman Frédéric Thiebaut. Door die eis tot onmiddellijke aanhouding moet de beroepstermijn van het vonnis niet afgewacht worden en kan de uitleveringsprocedure in Italië opgestart worden. Mogelijk kan D. binnen enkele weken al opnieuw in België zijn.

De kans bestaat dat het verhaal ook na de uitlevering aan België nog niet helemaal afgerond is. Zo kan American Airlines nog steeds een schadevergoeding vragen en zal Kevin D. ook in de toekomst moeten uitkijken naar waar hij op reis gaat om niet in dezelfde situatie terecht te komen.