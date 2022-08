Prins Harry en Meghan adopteren hond gered uit fokkerij

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een 7-jarige hond met de naam Mamma Mia geadopteerd. De hond is afkomstig van het kweek- en onderzoeksbedrijf Envigo in de Amerikaanse staat Virginia en is een van de 4.000 Beagles die er in juli gered werden, nadat bleek dat de dieren niet goed behandeld werden. Dat schreef Los Angeles Times woensdag.