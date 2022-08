Johan Van Royen bij zijn auto in de Gerechtstraat. Op de achtergrond ligt de Leegheid, waar hij zijn garage heeft. — © Sven Van Haezendonck

Mechelen

Drie kilometer moeten rondrijden om aan je garage te geraken op honderd meter van je deur. Het lijkt absurd, maar voor bewoners in de Mechelse binnenstad is het sinds kort realiteit. “Zonder files kost me dat bijna tien minuten”, zegt Johan Van Royen. “Te belachelijk voor woorden.”