Carl Hoefkens hoopt op haalbare loting voor Club Brugge (en wil absoluut PSG vermijden): “Al is haalbaar relatief in de Champions League”

First things first: straks verschijnt het balletje van Club Brugge uit pot 4 voor de Champions League, waardoor de spanning in het oefencomplex stijgt. Carl Hoefkens gaat resoluut voor een sportief sexy poule. En wil ook focus voor de match op Charleroi. “Graag haalbare tegenstanders, al is dat in de Champions League relatief.”

De traditionele persbabbel aan de vooravond van een competitiewedstrijd kreeg donderdag een Europees tintje. Niet Charleroi op vrijdag, maar de Champions League-loting op donderdag vormde het gespreksonderwerp. Carl Hoefkens maakt zijn debuut als hoofdcoach op het hoogste toneel, en wil kleppers à la Manchester City en Real Madrid graag vermijden. Een sterrenparade op Jan Breydel? Liever niet.

“Welke loting ik wil? Groep H (grijnst). Nee, ik ga absoluut voor haalbare tegenstanders”, knikt Hoefkens. “Al is haalbaar in de Champions League natuurlijk relatief. Elke speler kijkt uit naar die loting, maar ik heb vooral gevraagd om het daar nu nog zo weinig mogelijk over te hebben. Er volgen eerst nog twee matchen voor die eerste CL-partij, en die zijn minstens even belangrijk.” Hoefkens mocht één ploeg kiezen die hij absoluut wil vermijden. “Paris Saint-Germain”, klonk het zonder verpinken. “We hebben die nu al twee keer getrokken, dus dat zegt mij weinig.”

Dat Messi, Neymar en Mbappé nu al alles aan flarden spelen, zal wellicht ook meespelen.

© ISOPIX

Leermoment

Toch even naar Charleroi: daar kan Dedryck Boyata zijn debuut maken, en dat met amper twee trainingen in de benen. “Of hij klaar is om te starten morgen? Ja, dat is perfect mogelijk”, zegt Hoefkens. “Hij is een superprof, dat merk je aan alles. En dat heeft hij al laten blijken op training.”

Lang zal er niet bij zijn: hij mist zes weken door een enkelblessure. Maar ondertussen is de kans wél groot dat hij nog een seizoen bij Club Brugge blijft. Wie had dat enkele maanden geleden gedacht. “Eerst en vooral: dit is niet leuk voor Noa. Een blessure komt nooit gelegen”, aldus Hoefkens. “Ook het moment voor hem is lastig. Maar ik zie vuur in zijn ogen: hij zal sterker terugkomen. Het wordt een nieuw leermoment voor hem. Als je hem ziet werken, weet je dat hij ongelofelijk gemotiveerd is om snel terug te keren (knikt). Over een transfer spreek ik mij niet uit: daar beslis ik ook niet over. Ik wil gewoon met de sterkste spelers werken. Dus als hij zou blijven, is dat ook met hem.”