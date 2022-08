Dierenrechtenactivisten redden aapje, eigenares wilde het door het toilet spoelen

In Newport, een stad in Wales, hebben dierenrechtenactivisten een klauwaapje gered. De eigenares was haar huisdier beu en had geprobeerd het aapje door het toilet te spoelen. Ze gaf het ook cocaïne om te kalmeren.

Via videobeelden die de dierenrechtenorganisatie kreeg toegestuurd, kwamen ze de dierenmishandeling op het spoor. Daarin was te zien hoe de eigenares probeerde om het dier door te spoelen in het toilet. Het aapje bleek gelukkig te groot om in de leidingen te verdwijnen. Een andere video toont hoe ze het aapje cocaïne en een hete brij aanbood, waar het zich aan verbrandde. In de achtergrond is gelach te horen. Volgens BBC mag de vrouw nooit meer dieren houden, en kreeg ze 12 weken voorwaardelijke gevangenisstraf met 12 maanden uitstel.

Het aapje, dat de naam Milly draagt, was doodsbang toen het gered wers, klinkt het. In een verblijf in het Engelse graafschap Dorset kon het dier herstellen van de mishandeling en vond het een partner, het aapje Moon, aldus de dierenorganisatie RSPCA.

Klauwaapjes behoren tot de kleinste aapjes ter wereld. Ze worden, afhankelijk van de variant, 17 tot 19 centimeter groot.