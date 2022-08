Meisje komt vast te zitten met haar hoofd tussen een speeltuig in de Efteling

In het Nederlandse pretpark de Efteling, in Kaatsheuvel, is woensdagavond een 5-jarig meisje met haar hoofd vast komen te zitten in een speeltoestel in de vorm van een iglo. Ze was aan het spelen in de overdekte Speelwereld bij de uitgang van 4D-bioscoop Fabula. Het duurde vijftig minuten voordat de jonge bezoeker uit de benarde positie bevrijd kon worden.