Ajax laat flopaankoop Hassane Bandé (ex-KV Mechelen) definitief naar Frankrijk gaan

Al kort na zijn komst brak de aanvaller in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zijn kuitbeen. Pas ruim een jaar later maakte Bandé bij Jong Ajax zijn eerste officiële speelminuten. Hij speelde in totaal acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, voor het beloftenteam.

Ajax verhuurde hem de afgelopen jaren aan de Zwitserse club FC Thun en Istra 1961 uit Kroatië. Bandé stapt nu over naar de Franse tweedeklasser Amiens. Hij had bij Ajax nog een contract voor een jaar.

