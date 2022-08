HET PUNT VAN VAN IMPE. “Neen, Van Grieken heeft geen probleem-Van Langenhove. Integendeel”

“Lees die tweet van Tom Van Grieken nu eens goed”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, over de bewuste “terechtwijzing” van Dries Van Langenhove. “Het is een sterk staaltje diplomatie. En het toont vooral heel goed de strategie van Vlaams Belang. Ze gaan duidelijk níet al het ranzige drastisch veroordelen.”

We zijn weer vertrokken met onze wekelijkse actuapodcast op donderdag, en we vliegen er meteen stevig in met Frontnacht, de drugsoorlog in Antwerpen en het dansje van de Finse premier. En er is ook een – voor ons doen – snelle terugblik op de politieke zomer: “Komaan Liesbeth, denk aan je tijd…”