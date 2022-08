Rusland heeft massaal clustermunitie gebruikt in Oekraïne

Rusland heeft in Oekraïne op grote schaal clustermunitie gebruikt en op die manier honderden burgerslachtoffers gemaakt en woningen, scholen en ziekenhuizen vernield. Dat stelt de Coalitie tegen Clustermunitie (CMC) donderdag in haar jaarverslag.

Rusland werd er al vaker van beschuldigd clustermunitie te hebben gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Nu bevestigt de Coalitie tegen Clustermunitie (CMC) dat nog eens en wijst er ook op dat Oekraïne niet geheel vrijuit gaat.

“Er zijn honderden aanvallen met clustermunitie door Russische troepen die dit jaar in Oekraïne werden gedocumenteerd, gerapporteerd of zouden hebben plaatsgevonden”, aldus de waakhond. “Ook Oekraïense strijdkrachten lijken dit soort wapens verschillende keren te hebben gebruikt in het huidige conflict” dat op 24 februari begon met het Russische offensief, aldus de coalitie.

Noch Rusland noch Oekraïne zijn toegetreden tot het verdrag dat het clusterwapens verbiedt en dat 110 staten en 13 andere ondertekenaars telt.

“Het grootschalige gebruik van internationaal verboden clustermunitie door Rusland in Oekraïne getuigt van een flagrante minachting voor mensenlevens, humanitaire beginselen en rechtsnormen”, klinkt het in het rapport. De coalitie dringt in het verslag aan op “een ondubbelzinnige veroordeling van het aanhoudende gebruik van clustermunitie in Oekraïne om het stigma van deze wapens te versterken”.

Kleinere bommetjes

Clustermunitie, die door vliegtuigen wordt gedropt of met artillerie wordt afgevuurd, explodeert in de lucht, waarbij vele kleinere bommetjes vrijkomen die over een groot gebied worden verspreid. Sommige daarvan ontploffen niet onmiddellijk en vormen daarna een gevaar als mijnen.

Ze kunnen dodelijk zijn, maar veroorzaken ook vreselijke verwondingen.

Oekraïne is volgens de CMC het enige land waar deze clusterbommen momenteel worden ingezet. En Rusland heeft er sinds het begin van de invasie “een verwoestend aantal” gebruikt, “voornamelijk gericht tegen burgerinfrastructuur”. Daarbij zijn sinds de start van de oorlog zes maanden geleden zeker 215 doden en 474 gewonden gevallen, aldus de CMC.