Peuter (3) verdronken in zwembad Nederlands vakantiepark Herkenbosch

In het Nederlandse Herkenbosch is een kind van drie jaar oud door verdrinking om het leven gekomen in het zwembad van vakantiepark Huttopia.

Het incident vond woensdag plaats, maar is pas donderdag door de politie bevestigd. Omwonenden geven aan woensdagmiddag een traumahelikopter bij het vakantiepark opgemerkt te hebben. Ze zagen dat een persoon gereanimeerd werd.

Burgemeester Monique de Boer meldt in een eerste reactie aan de krant De Limburger diep geschokt te zijn over het voorval en betuigt haar medeleven aan de nabestaanden. “Het is een dramatische en verschrikkelijke gebeurtenis”, aldus de burgemeester.

Benadrukt wordt dat het gaat om een “absoluut ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Het zwembad van Huttopia, dat pas sinds 30 juni open is, zou voldoen aan alle eisen en regels die aan zwembaden worden gesteld. Toezichthouder Raymond Franssen bevestigt dat: “Het is een zeer spijtig ongeval, maar de ondernemer voldeed aan alle regels. Op 11 augustus hebben we dat bij de formele oplevering gecontroleerd. De openstelling van het zwembad bij Huttopia is door ons begeleid.”

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een incident plaatsvond in het zwembad van Huttopia in Herkenbosch. Op 30 juli kwam ook al een kind in de problemen. Het slachtoffer werd toen overgebracht naar het hospitaal, en kon het ziekenhuis snel verlaten.