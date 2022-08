Grote Belgische staalproducent legt productie stil door hoge energieprijzen, heropstart is onduidelijk: honderden tijdelijk werklozen

De hoge energieprijzen doen de industrie steeds meer pijn. Aperam, dat roestvast staal – inox – maakt, heeft in Genk zijn grootste vestiging na de vakantiepauze nog niet heropgestart. “Op de site in Genk werken normaal 1.250 mensen. Doordat we niet opnieuw opgestart zijn, zitten nu enkele honderden werknemers op tijdelijke werkloosheid. Er zijn wel nog wat mensen actief in het onderhoud", zegt Bernard Hallemans, ceo van Aperam Europa.

Ook de site nabij Charleroi is gedeeltelijk dicht. De fabrieken in Genk en in Charleroi zijn de belangrijkste plekken waar het Luxemburgse Aperam schroot omsmelt tot inox.

De reden voor het stilleggen hoeft niet ver gezocht te worden: de hoge energieprijzen. “Wat wij in essentie doen, is oud schroot ophalen en omsmelten tot roestvast staal. Dat smelten doen we vooral via hoge temperaturen in ovens op elektriciteit. Na het omsmelten hebben we ook gas nodig voor bepaalde bewerkingen. Dus we verbruiken heel wat elektriciteit en gas. Door de hoge prijzen werken we nu met verlies. Om een idee te geven: vroeger gaven we enkele tientallen miljoenen euro per jaar aan gas en elektriciteit uit, aan de huidige prijzen is het enkele tientallen miljoenen per maand.”

Elders goedkoper

Volgens Hallemans zal Aperam Genk in september heropstarten om bestaande orders af te werken. Hij vreest voor de toekomst. “We kunnen niet concurreren met spelers buiten Europa. Zelfs binnen Europa zijn er grote verschillen in de elektriciteitsprijzen.”

Hallemans wijst op een concurrent in Noord-Europa die dankzij waterkrachtcentrales veel minder voor elektriciteit betaalt dan België, waar de elektriciteitsprijs door de dure gascentrales wordt bepaald. Ook concurrenten uit Spanje en Portugal betalen veel minder omdat hun regering de elektriciteitsprijzen heeft geblokkeerd. “En dan voert Europa nog eens 40 procent van het roestvrij staal van buiten Europa in. In Azië zijn de elektriciteitsprijzen veel minder fors gestegen. Ik zie de toestand in België niet snel verbeteren. De prijzen lopen steeds verder op.” (Lees verder onder de foto)

Staatsinterventie

Hallemans’ betoog sluit aan bij steeds meer experten die waarschuwen voor een groot structureel verlies aan concurrentievermogen in de Europese industrie door de hoge energieprijzen. Als Aperam niet meer rendabel kan produceren, dreigt de inoxmarkt volledig in handen te komen van Aziatische of Amerikaanse spelers.

De ceo doet een oproep aan politici in zowel Europa als België. “Vooreerst moet gewaakt worden dat er geen te grote verschillen in elektriciteits- en gasprijzen in Europa zijn, zoals nu.” Hij hoopt dat de Belgische regering het prijsmechanisme voor elektriciteit tijdelijk aanpast en dat de elektriciteit die via dure gascentrales opgewekt wordt niet langer de prijs bepaalt.

“Nu zijn er partijen die ontzettend veel verdienen met elektriciteit produceren, terwijl hun kosten niet hoger liggen.” De ceo wijst daarbij op de Belgische kerncentrales en producenten voor hernieuwbare energie. “Ik pleit inderdaad voor staatsinterventie, maar we zitten ook in een oorlogseconomie.”