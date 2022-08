Aloïs D. (88) die echtgenote Mariëtta (87) ombracht na 66 jaar huwelijk mag gevangenis verlaten: “Hij verhuist naar een gesloten zorginstelling”

Aloïs D., de intussen 88-jarige man die vorig jaar zijn vrouw om het leven bracht na 66 jaar huwelijk, is vrij onder voorwaarden. Zijn advocaten Antoine Van Eeckhout en Amélie Vandenberghe krijgen in beroep gelijk van de Kamer voor Inbeschuldigingstelling in Gent. “Hij kan overgeplaatst worden naar een zorginstelling dichter bij zijn familie waar hij de juiste zorgen kan krijgen.”

Op 20 september vorig jaar liep een ruzie tussen Aloïs D. en zijn vrouw Mariëtta Cannoot (87) danig uit de hand. Aloïs nam een hamer en sloeg zijn vrouw het hoofd in. Erik, de broer van de dader, was in de voormiddag nog langsgeweest. Het koppel had toen al ruzie, maar stuurde hem weg om boodschappen te doen. Rond 13 uur kwam Erik terug en toen was het kwaad al geschied. Op dat moment leefde Mariëtta nog, maar ze overleed aan haar verwondingen.

Voorhechtenis

Sinds de feiten zat de bejaarde man in voorhechtenis, volgens zijn advocaten verre van een ideale situatie gezien Aloïs verzorging nodig heeft. Hij werd al overgeplaatst naar Merksplas omdat de gevangenis daar beter aangepast zou zijn. Dit bleek niet zo te zijn en de afstand maakte het lastig voor familieleden om Aloïs te bezoeken.

Zijn advocaten Antoine Van Eeckhout en Amélie Vandenberghe tekenden donderdag voor de derde keer beroep aan tegen de aanhoudingsverlenging van hun cliënt en de derde keer was de goeie keer. “We vroegen de raadkamer al langer om de juiste afweging te maken tussen het belang van de maatschappij en de belangen van die man op leeftijd”, zegt meester Van Eeckhout. “De gevangenis van Merksplas is geen plaats om de herfst van zijn leven in isolement door te brengen. Nu hebben we een plek voor hem gevonden in een gesloten zorginstelling dichter bij huis. Ook zijn familie was daar vragende partij voor en zijn net als wij erg tevreden met de beslissing van de KI. Nu kunnen ze hem bezoeken.”

Over de mentale toestand van zijn cliënt wenst meester Van Eeckhout geen uitspraken te doen. “Dat zien we wel als we de zaak ten gronde pleiten, ik hoop voor het eind van het jaar op een doorverwijzing.”

