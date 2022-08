Club-spelers hoopvol, coach Carl Hoefkens op z’n hoede na loting Champions League: “Dit is levensgevaarlijk”

Simon Mignolet: “Drie stugge tegenstanders, maar wel iets mogelijk”

Alweer geen Liverpool voor Simon Mignolet, die na de loting voor de Champions League het voor de rest wel zag zitten. Niet sexy, wel doenbaar: dat was het devies. “Van de groepen die wij nog konden trekken toen het balletje uit de trommel kwam, was dit de meest haalbare”, knikt Mignolet. “Natuurlijk zijn het drie stugge tegenstanders. Als je voor de tweede plaats wil gaan, is het beter dat er één wereldtopper bovenuit steekt en de rest strijdt voor het overige. Maar nu zal het allemaal heel dicht bij elkaar liggen, waardoor er van alles kan gebeuren. Wat wel positief is: we kunnen elke wedstrijd hoopvol beginnen. Met een goede voorbereiding, kunnen we telkens een resultaat halen. Maar het wordt zwaar, dat weten we natuurlijk. Eigenlijk mogen we als Club Brugge zijnde gewoon al blij zijn dat we meedoen: dat is leuk voor het Belgisch voetbal en de supporters.”

Denis Odoi: “Kijk ernaar uit om tegen Simeone te spelen”

Ook Odoi vindt dat er iets mogelijk is, al blijft de middenvelder realistisch. “Kijk: het zijn drie zware ploegen, hé. Daar moeten we niet flauw over doen”, vertelt Odoi. “Maar het is geen groep des doods. Stel je voor dat we die poule met Bayern en Barcelona hadden getrokken: daar hadden we weinig te zoeken. Maar nu kunnen we iets proberen doen, ook al zijn die ploegen op papier sterker dan ons.” Volgens Odoi worden het leuke confrontaties, en dat om verschillende redenen. “Ik ben benieuwd om bij Porto te spelen: dat moet een leuke sfeer zijn. En ook Atletico wordt interessant, want Simeone is een heel sterke tacticus. Onze groep is misschien niet de absolute wereldtop, maar daar schuilt het gevaar. Geen énkele tegenstander zal ons onderschatten, zoals dat in het verleden wel al eens gebeurd is. Ook zij weten namelijk dat het close zal zijn.”

Carl Hoefkens: “Dit zijn ploegen die onze spelers voor 30 miljoen euro komen weghalen”

Nuchter, hoopvol, maar ook op zijn hoede: Carl Hoefkens blies warm en koud na de loting voor Club Brugge. “Dit zijn ploegen die onze spelers voor 30 miljoen euro komen weghalen (verwijst naar Kossounnou, nvdr.), dus we kunnen moeilijk zeggen dat dit geen zware poule is. Maar er is altijd iets mogelijk. Wanneer je ploegen als Manchester City of Real Madrid treft, dan weet je op voorhand dat het quasi onmogelijk is. Hier heb je dat niet. Toch moeten we erkennen dat een derde plaats heel straf zou zijn, en de tweede plaats zelfs crazy. Het voordeel van deze groep is dat er heel veel ploegen punten van elkaar zullen afsnoepen. Maar we mogen ambitieus zijn: we gaan elke match iets proberen neerzetten, op onze manier.”