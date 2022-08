LIVE. Springt Antwerp thuis tegen Basaksehir over de laatste horde richting Conference League?

Na de 12 op 12 in de eigen competitie en twee geslaagde Europese voorrondes is het in de return tegen Basaksehir money time voor Antwerp wil het naar de groepsfase van de Conference League. De 1-1 van vorige week in Turkije was hoopgevend, dus wil de Great Old voor een volle Bosuil de klus klaren. “We gaan ervan uit dat we de Conference League spelen”, blikte Mark van Bommel met vertrouwen vooruit.