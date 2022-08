Op zoek naar verzoening en extra gas: president Macron trekt met indrukwekkende delegatie naar ex-kolonie Algerije

Algerije

Het moet de meest indrukwekkende Franse delegatie sinds heel erg lang zijn waarmee president Macron donderdag in Algerije arriveerde. De banden met de ex-kolonie aanhalen is prioritair voor Parijs. Algerije zit op een grote voorraad gas en olie, maar drijft tegelijk steeds verder weg uit de Franse invloedssfeer. Voor het vertrek zei het Élysée dat Macron een pact voor de toekomst wil. Maar vooral wat hij zegt over het verleden, zal bepalen of de missie slaagt of niet.