VBO-topman Pieter Timmermans nadat Aperam productie stillegt : “Er zullen allicht nog bedrijven volgen”

Staalproducent Aperam was misschien het eerste bedrijf dat de productie volledig stillegde door de hoge energieprijzen in ons land, het zal allicht niet het laatste zijn. Dat vreest Pieter Timmermans, topman bij het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO).

Welke sectoren worden het zwaarst getroffen door de hoge energieprijzen?

“Sinds ik maandag uit vakantie ben gekomen, is er helaas nog geen dag voorbijgegaan zonder dat er een paar bedrijven bij ons kwamen aankloppen met de boodschap: we kunnen het niet meer houden, we zijn aan het produceren met verlies”, aldus Timmermans. “Denk dan vooral aan bedrijven die op korte termijn veel energie nodig hebben, zoals glas- en baksteenproducenten, de textielsector, houtbewerking… En natuurlijk ook de voedingsindustrie: diepvriesbedrijven, groenteproducenten...”

“Dat betekent natuurlijk niet dat al die bedrijven morgen gaan sluiten. Veel hangt bijvoorbeeld af van welk energiecontract een bedrijf heeft. Is dat een vast contract dat nog loopt tot begin volgend jaar? Dan heb je nu nog niet zo veel last.”

En beterschap is voorlopig nog niet in zicht?

“De energiemarkt is op dit moment nog zeer volatiel, de prijzen vertonen nog altijd een opwaartse trend. Wat betekent dat voor de inflatie? Als die nog verder zou doorstijgen, zullen ook de loonkosten weer stijgen… En zo komen we in een vicieuze cirkel terecht. Nog een extra probleem is dat er nu een periode aankomt waarin heel wat bedrijven hun energiecontracten moeten heronderhandelen en in - nog - slechter vaarwater terecht dreigen te komen.”

Wat betekent dit voor het personeel?

“Gezien de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt zullen de bedrijven er alles aan doen om hun gekwalificeerde personeel te houden, aan zich te binden. Maar als deze situatie nog een tijdje aanhoudt of nog verergert, zullen vele bedrijven het voorbeeld van Aperam volgen en de productie terugschroeven of zelfs volledig stopzetten. Ik vrees dus dat er in de nabije toekomst opnieuw een pak meer werknemers op tijdelijke werkloosheid zullen worden gezet.”

Wat moet er nu gebeuren?

“Hoewel het belangrijk is om geen ondoordachte of overhaaste beslissingen te nemen, mogen we ook geen weken of maanden meer wachten om in te grijpen. De toestand is ernstig genoeg om met bekwame spoed aan de slag te gaan. Ik pleit ervoor om zo snel mogelijk met de regering, de werkgevers en de vakbonden om de tafel te gaan zitten en te bekijken welke globale aanpak de beste is.”