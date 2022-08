Vladimir Poetin wil impasse in Oekraïne doorbreken: president breidt Russisch leger uit met 137.000 militairen

De mot zit erin, zo merkt ook Vladimir Poetin. Zijn troepen maken niet veel progressie meer in Oekraïne en daar wil de Russische president nu verandering in brengen. Met een decreet dat hij donderdag ondertekende wordt het Russische leger gevoelig versterkt: vanaf volgend jaar kan Poetin rekenen op 137.000 militairen meer.

Vanaf januari volgend jaar zal het Russische leger 1,15 miljoen soldaten tellen, dat zijn ongeveer 137.000 militairen meer dan nu het geval is. In totaal zal het aantal mensen dat voor het leger werkt, stijgen tot ruim 2 miljoen. In 2017 waren dat nog 1,9 miljoen mensen, van wie ruim 1 miljoen strijders.

Een officiële reden voor de uitbreiding werd niet bekendgemaakt. Maar vermoed wordt dat de beslissing te linken is aan de trage vooruitgang in Oekraïne. Het Russische leger voert nu al zes maanden een offensief uit in Oekraïne, maar de oorlog heeft al veel menselijke en materiële middelen gevergd en de voorbije weken werd er nog amper opmars geboekt. Sinds begin juli, toen de stad Lysychansk in de regio Loehansk werd ingenomen, hebben de Russen geen significant gebied meer weten te veroveren.

Militaire analisten en verslaggevers ter plaatse wijten de trage vorderingen van het Russische offensief toe aan een gebrek aan mankracht. Westerse schattingen van het totaal aantal Russische slachtoffers, zowel doden als gewonden, lopen op tot 80.000.

Het is niet de eerste keer dat Poetin zijn leger probeerde uit te breiden. Eerder dacht hij al aan een algemene mobilisatie en ging hij al op zoek naar ‘oorlogsvrijwilligers’, maar beide met weinig succes. Voor een algemene mobilisatie is te weinig animo in Rusland en er boden zich maar weinig rekruten “vrijwillig” aan - de financiële prikkels ten spijt.

Momenteel eist Rusland wel van alle mannen van 18 tot 27 jaar dat ze een jaar actieve militaire dienst uitoefenen. Daarnaast heeft het leger natuurlijk ook nog beroepsmilitairen - onder wie ook vrouwen - in vaste dienst. Tot voor kort mochten de contractsoldaten maximaal 40 jaar zijn, maar eind mei ondertekende Poetin al een wet die komaf maakte met die leeftijdsgrens.