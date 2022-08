Europese Commissie vraagt grondig onderzoek naar dood baby in Nederlandse asielopvang

De Europese Commissie verwacht van Nederland dat het grondig onderzoekt hoe in de asielopvang in Ter Apel een baby is kunnen overlijden. Nederland kampt momenteel met grote opvangproblemen.

Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie reageert op de problemen in Ter Apel. De commissie is doorgaans terughoudend om zich uit te spreken over het asielbeleid van de lidstaten.

“We herinneren aan het fundamentele belang om te verzekeren dat alle maatregelen worden genomen om zulke tragedies te voorkomen”, aldus een woordvoerder. De commissie betreurt “elk sterfgeval”. Zij zegt op de hoogte te zijn van “de uitdagende situatie in de ontvangstcentra in Nederland” en Nederland hierbij te helpen.

De drie maanden oude baby overleed woensdag in een sporthal bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dat gebruikt wordt als noodopvang. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben een onderzoek ingesteld.

Een andere asielzoeker is donderdag wegens een hartaanval in een ziekenhuis opgenomen. Een tweede is met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Hij heeft diabetes, maar kreeg maandenlang geen insuline.

Sinds donderdag verleent Artsen zonder Grenzen zorg aan asielzoekers rond het aanmeldcentrum. AzG kwam niet eerder in Nederland in actie.

Nederland kampt met een asielcrisis en heeft niet meer voldoende plaatsen om alle asielzoekers op te vangen en onderdak te geven.

Voor de derde nacht op rij slapen er de komende nacht ongeveer 700 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in het Nederlandse Ter Apel. Dat meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) donderdagavond. Bij het aanmeldcentrum is niet genoeg plek, waardoor mensen de nacht moeten doorbrengen in de buitenlucht.