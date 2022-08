Glazenwasser Stijn M. doodde liefdesrivaal in Lokeren niet “per ongeluk”: slachtoffer kreeg kogel in de borst en in het achterhoofd, als een executie

Het lijkt er hoe langer hoe minder op dat glazenwasser Stijn M. (39) uit Eksaarde zijn rivaal Frank D.V. (42)“per ongeluk” heeft doodgeschoten, zoals hij nochtans in zijn verklaring laat uitschijnen. Slachtoffer Frank D. kreeg namelijk een kogel in de borst en één in het achterhoofd. Welgemikt en doelbewust, als een executie, vernemen we uit goede bron.