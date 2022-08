Bekend strafpleiter Kris Luyckx gooit een lijntje uit, maar wat vinden de betrokkenen?

“Laat het parket alle cokegebruikers identificeren en op het appel roepen. Het zal snel gedaan zijn.” Die oproep lanceerde de bekende Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx donderdag in deze krant. Hij stelt voor: als een dealer opgepakt wordt, kan het parket zijn GSM uitlezen en al zijn klanten uitnodigen voor verhoor, ze eventueel beboeten of gemeenschapsdienst opleggen. Maar wat vinden de mensen in, op en rond het veld? Is dat voorstel haalbaar? Zou zo’n verhoor afschrikkend werken? En… is het wenselijk om gebruikers - problematisch of recreatief - te culpabiliseren?