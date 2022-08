Europese potindelingen liggen nu vast: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Union, AA Gent en Anderlecht

Even voor middernacht donderdagavond zijn de laatste Europese play-offwedstrijden afgelopen, waardoor de potten van zowel de Europa League als de Conference League helemaal vastliggen voor de loting. Union zit in pot vier in de Europa League, AA Gent in pot één en Anderlecht in pot drie van de Conference League. Vrijdag om 13 uur gaat Union de trommel van de UEFA in, om 14u30 is het in Istanbul aan AA Gent en Anderlecht.