Spaanse boer vindt maand na verdwijning levenloos lichaam van uitgeweken Oostendenaar Hugo (81)

Hugo met zijn kleinzoon Tonino en achterkleinzoon Ilyas in betere tijden. — © IF

In Spanje is donderdag het levenloze lichaam gevonden van Hugo Dewulf (81). De uitgeweken Oostendenaar was ondertussen bijna een maand vermist. Een landbouwer ontdekte het lichaam van de man, zijn scooter lag bij hem. Volgens de Guardia Civil zijn er geen tekenen van geweld gevonden. Voor de familie komt nu een einde aan een periode van ongerustheid.

Sinds 2019 leefde Hugo bij zijn zoon Patrick en kleinzoon Tonino in het Spaanse dorpje Hondon de los Frailes, bij Alicante in de provincie Valencia. Zijn andere zoon Danny en twee dochters bleven in België wonen. Hugo wou vooral bij zijn kleinzoon zijn en heeft er ondertussen ook een achterkleinzoon. Hugo verkeerde er ook in betere gezondheid dan in België. Knieproblemen bleken in Spanje te smelten als sneeuw voor de zon.

Hugo leefde zowaar een zorgeloos leven onder de zuiderse zon, maar op maandag 1 augustus moet er iets fout gelopen zijn. Die bewuste maandagavond vertrok Hugo met zijn scootmobiel naar de tabakswinkel in het dorp. Hij ging er sigaretten halen. Twee uur nadat hij was vertrokken, was Hugo echter nog steeds niet terug. Kleinzoon Tonino en zoon Patrick sprongen in hun wagen en gingen hem zoeken, maar vonden hem niet. Daarna werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Verschillende zoekacties leverden niets op. Politie, speurhonden, brandweer, vrijwilligers uit het dorp, een helikopter en drones werden ingezet. Geen enkele zoektocht leverde enig spoor op van Hugo. Feit is wel dat Hugo in nog in de tabakswinkel was geweest en ook een lokale inwoner had Hugo nog opgemerkt. Ver kon de Oostendenaar niet gegaan zijn, want hij ging volgens zijn familie nooit verder dan het dorp. Ook zijn gsm bleek niet traceerbaar.

De familie bleef een maand lang met vragen zitten. Werd hij aangereden en pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf? Werd hij ontvoerd? Een week na zijn verdwijning werden alle zoekacties stopgezet. Het was hopen op een teken van leven van hun dierbaar familielid. Donderdagavond vond een landbouwer die zijn amandelbomen wou gaan inspecteren, het levenloze lichaam van Hugo in Macisvenda, Albanilla, in de provincie Murcia, op zo’n 9 kilometer van het dorpje waar Hugo sinds 2019 woonde. Zijn scooter lag vlakbij het lichaam van de man. Zo melden verschillende Spaanse media.

Daarmee komt een droevig einde aan de lange zoektocht naar de vermiste man. De Guardia Civil voert een formeel onderzoek uit naar de dood van de man, maar het ziet er niet naar uit dat er tekenen van geweld op de man gevonden werden.

(Jeffrey Roos)