Beklaagden pleiten schuldig aan diefstal van dagboek dochter Biden, dat ze verkochten aan ultraconservatief Project Veritas

De diefstal gebeurde volgens de aanklacht in september 2020, net voor de presidentsverkiezingen tussen Donald Trump en Joe Biden. Ashley Biden - de dochter van - had toen een dagboek, fiscale documenten, een digitaal toestel met familiefoto’s en een gsm in bewaring gegeven aan een vriend in Delray Beach, Florida. Ze zou alles later dat jaar weer komen ophalen.

Op datzelfde moment woonde Aimee Harris, een van de beklaagden, bij die vriend van Biden in. Zij zat midden in een juridisch dispuut, had financiële problemen en kreeg daarom onderdak in het huis. Volgens de openbaar aanklagers heeft zij van de situatie misbruik gemaakt om die voorwerpen van Biden te stelen. Ze zou daarop de andere beklaagde, Robert Kurlander, gecontacteerd hebben en met hem aan boord klopten ze aan bij Project Veritas. Die ultraconservatieve groepering, die dacht daarmee de verkiezing in het voordeel van Trump te kunnen draaien, betaalde de twee om alles naar New York te brengen. Ze zouden daar 40.000 dollar voor gekregen hebben.

De diefstal kwam aan het licht toen enkele dagen voor de verkiezingen plots tientallen pagina’s uit het dagboek op het internet circuleerden. Project Veritas-baas James O’Keefe zei er niets mee te maken te hebben - “Wij hebben dat gekregen van tipgevers en niet kunnen verifiëren, dus hebben we het niet gepubliceerd”, klonk het toen - en uiteindelijk leidde een FBI-onderzoek naar de twee beklaagden.

Die hebben nu schuldig gepleit aan samenzwering met het transport van gestolen goederen als doel. Ze verontschuldigden zich voor hun daden. “Ik weet dat wat ik deed illegaal was en verontschuldig me daarvoor”, zei Harris. Kurlander zei ook te weten dat wat hij deed verkeerd was. “En daar verontschuldig ik me voor.” De twee riskeren een maximumstraf van 5 jaar in de gevangenis.