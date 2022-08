Een bende aan het werk? Intussen al elf iPhones in Anderlecht gelokaliseerd na diefstallen op Pukkelpop

Nog meer iPhones die vorig weekend op het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt werden gestolen, zijn via de ingeschakelde zoekfunctie ‘zoek mijn iPhone’ in Anderlecht en Molenbeek gelokaliseerd. Politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg donderdag nog meer gelijkaardige aangiftes na het verhaal van Loredana Almonte in Het Belang van Limburg.

LEES OOK. iPhone van Loredana werd gestolen op Pukkelpop, nu ziet ze elke beweging van haar toestel: “Ik heb zelfs de straatnaam en het huisnummer”

De politie heeft alle gsm-diefstallen gebundeld in een dossier. Het onderzoek is bezig en er zal via het parket contact worden opgenomen met de politie van Brussel.

Mogelijk situeert zich daar een bende die op Pukkelpop iPhones kwam stelen. De Hasseltse Loredana Almonte werd zondagavond slachtoffer. Via de beveiliging ‘zoek mijn iPhone’ heeft ze haar toestel - dat meteen werd uitgeschakeld - later kunnen lokaliseren op twee adressen in Anderlecht. Ze bracht haar verhaal naar buiten uit frustratie en machteloosheid. Enkel de politie kan in opdracht van het parket binnenvallen op de adressen. De getuigenis van Loredana lokte veel reactie uit. Nog meer festivalgangers laten weten dat ze van hun gsm werden beroofd en dat hun ‘zoek mijn iPhone’ een nieuwe locatie aanwijst in de regio Anderlecht en Molenbeek.

Anderlecht

“Mijn telefoon ligt op dezelfde locatie, al meerdere dagen. De politie blijft mij maar doorverwijzen. Ze zeggen dat ze moeilijk kunnen binnenvallen, terwijl er meerdere gsm’s al meerdere dagen op deze locatie liggen”, zo laat een bestolen lezer van deze krant nog weten.

“We hebben een groepschat met elf lotgenoten. Hun telefoon ligt ook in Anderlecht na diefstal op Pukkelpop”, zegt Loredana Almonte uit Hasselt. — © rr

Tal van slachtoffers hebben zich verenigd in een chatgroep. “We zijn met elf. We hebben allemaal hetzelfde aan de hand. Allemaal konden ze hun telefoon terugvinden in dezelfde buurt als de mijne”, zegt Loredana. “Ook bij de anderen is het toestel de voorbije dagen van adres veranderde, zelfde plaatsen als bij mij. De iPhones zijn vorig weekend gestolen op Pukkelpop. Iedereen heeft intussen aangifte gedaan bij de politie. Hopelijk wordt de zaak nu echt opgelost.”