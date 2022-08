Forse kritiek op start-up die medewerkers callcenter “witter” doet klinken: “Moeten we dan ook hun huidskleur maar aanpassen?”

Sanas, de start-up die de wereld witter wil doen klinken. Onder die titel pakt de nieuwssite SFGate uit met een reportage over een nieuwe start-up uit Silicon Valley. Die titel omschrijft exact wat Sanas doet: de mensen erachter ontwikkelen technologie die het accent van medewerkers van callcentra kan aanpassen terwijl ze aan het bellen zijn. Zo staat op hun website een voorbeeld van een Engels sprekend iemand met een Aziatisch accent die na het aanklikken van een knop plots quasi accentloos spreekt.

Daar kwam flink wat kritiek op. Het is respectloos, klinkt het bij mensenrechtengroeperingen. “Moeten we de huidskleur van mensen dan ook maar gewoon aanpassen zodat ze niet meer het slachtoffer zijn van racisme”, zegt Ashleigh Ainsley van de organisatie Color in Tech. “Dat is net de richting die we niet uitmoeten. We moeten tolerantie opbouwen.”

De oprichters van het bedrijf, die sinds juni 2022 al 32 miljoen dollar aan fondsen binnenhaalden, zeggen zich van geen kwaad bewust te zijn. “We zijn alle vier immigranten en 90 procent van ons personeel is dat ook”, klinkt het. De applicatie zou gebaseerd zijn op ervaringen van een vriend van hen en als enige doel hebben om discriminatie en vooroordelen op basis van hoe mensen klinken uit de wereld te helpen.