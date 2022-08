Alessio Castro-Montes roept geen excuses in na uitschakeling in Europa League: “Heel erg wat wij maar lieten zien”

Wie dacht dat alleen Hein Vanhaezebrouck concludeerde dat AA Gent niet meer verdiende dan een plekje in de Conference League, think again. Ook voor Alessio Castro-Montes voelde de nederlaag als een slag in het gezicht. “Het leek wel alsof we de Europa League niet wilden spelen.”

Neen, excuses wilde Alessio Castro-Montes helemaal niet inroepen. De hitte in Cyprus, die viel al bij al wel mee. “Ik kreeg berichten van het thuisfront, dat het in België heel warm was en of wij er geen last van hadden. Maar we trainden woensdag al in die temperatuur. En de zon is snel onder. De hitte speelde geen rol.” En het fanatieke thuispubliek dan? Welk oor tuitte niet in het openingskwartier? Want bij elke baltoets van Gent gingen ze loeihard aan het fluiten. “De sfeer was wel fantastisch, maar als je kijkt naar de namen op het veld, zou dat ook geen factor mogen zijn. We hebben toch een ervaren ploeg.” Of de nieuwe jongens die ingepast moesten worden? “Aan automatismen lag het volgens mij niet. Niemand van vorig seizoen is vertrokken. Er zijn wel nieuwe jongens, die al snel zijn ingepast.”

Waar lag het dan wel aan? “We kunnen zeker beter. Het is moeilijk om te zeggen”, zocht ook de Truienaar naar een verklaring. “Ik weet ook niet waaraan het lag. Dat zullen we samen moeten ontdekken. Met vorm zal het wel te maken hebben. Het was kwalitatief gewoon te weinig. Niemand in heel België zal verwacht hebben dat het zo makkelijk zou zijn voor Omonia. We waren zeker gewaarschuwd, zeker na die eerste wedstrijd. Ze speelden defensief, al in de heenwedstrijd, en speculeerden op de counter. En zo maakten ze ook hun vier doelpunten. Eigenlijk was het vrij vroeg al onmogelijk. We begonnen de match met de beste intenties, maar twee keer krijgen we heel dom een goal binnen. En vier goals ophalen, dat is onmogelijk.”

Onderschat

Cuypers en Depoitre in de heenwedstrijd, Kums en Okumu in de return: op cruciale momenten kreeg AA Gent de bal er niet in. “Wij waren heel ondermaats, vooral aanvallend”, zei Castro-Montes nog. “In het creëren van kansen én de afwerking. We hebben in die twee wedstrijden wel een aantal kansen gehad. Maar die moet je dan wel afmaken als je op dit niveau wil verdergaan. Nochtans wisten we dat Omonia een moeilijke tegenstander zou zijn, zeker door hun manier van spelen. We wisten voor de heenmatch zelfs al dat het hier op Cyprus heel moeilijk zou worden. Dus moesten we in die heenwedstrijd een goed resultaat neerzetten. Dat is allemaal niet gebeurd. Misschien hebben sommige jongens hen toch onderschat. Op dit niveau betaal je dat cash.”

© BELGA

Geen Europa League, geen revanche dus voor de dramatische campagne van twee seizoenen geleden. Castro-Montes had er nochtans naar uitgekeken. “De ontgoocheling is heel groot. Ook al kan je in de Conference League verder komen, we wilden absoluut in die Europa League spelen. Meer prestige, mooiere wedstrijden. Als je ziet dat daar ploegen als Manchester United spelen. Of Arsenal: dat zijn affiches om naar uit te kijken. Maar met wat we hebben laten zien in die twee wedstrijden, verdienen we die Europa League niet eens. De manier waarop we het laten liggen. Het lijkt alsof we die wedstrijden niet wilden spelen. Het is heel erg wat we over die twee wedstrijden hebben laten zien.”

Zondag wacht Antwerp, dat zelf uit Europa ligt. Vraag is wie de knop kan omdraaien? “Het zal moeten, zo snel mogelijk. Het voordeel is dat die wedstrijd er snel komt, zodat we kunnen laten zien dat we tot meer in staat zijn.”