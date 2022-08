Memoires van prins Harry uitgesteld: “Hij wil explosieve passages over zijn familie schrappen”

Er werd reikhalzend naar uitgekeken en de uitgeverij noemde het al “het ideale boek voor onder de kerstboom”. Eind dit jaar zou de Britse prins Harry, de eeuwige rebel binnen het conservatieve koningshuis, zijn memoires uitbrengen. Daarin zou hij het hebben over zijn leven als kind, maar natuurlijk ook wat er allemaal gebeurd is sinds hij in het huwelijksbootje stapte met Meghan Markle. En dat laatste was waar in het Verenigd Koninkrijk en ver daarbuiten vooral naar uitgekeken werd.

Dat het boek maar niet op Amazon verscheen om vooruitbesteld te worden, was al voer voor speculatie. Bronnen van Page six bevestigen nu dat het boek dit jaar niet onder de kerstboom zal liggen bij mensen.”Het boek zou in november uitkomen, maar ik heb vernomen dat er wat explosieve onthullingen ontstaan waarover Harry nog aan het nadenken is of hij ze er wel in wilt. Het uitstel is dus geen verrassing: hij heeft meer tijd nodig om het boek af te werken.”

Voor die memories sloot Harry een wel heel lucratieve deal met uitgeverij Random house. Dat betaalde hem 20 miljoen dollar om het boek te mogen uitbrengen.