‘Home Alone’-ster Devin Ratray, die Kevins oudere broer Buzz speelde, beschuldigd van verkrachting

Home alone-acteur Devin Ratray wordt ervan beschuldigd een vrouw verkracht te hebben nadat hij een verdovend middel in haar drankje had gedaan. Er loopt ook nog een andere strafzaak tegen Ratray, die alles ontkent.

Lisa Smith, de vrouw die Ratray beschuldigt, zegt dat hij twee in 2017 al 15 jaar vrienden waren toen ze na een avondje uit met haar broer en een vriend in zijn appartement in Manhattan belandden. “Hij schonk drankjes in voor alle vier en leek vastbesloten haar één bepaald glas te geven”, zegt ze bij CNN. “Daarna werd ik plots heel moe en overtuigde hij me om te blijven slapen. Toen ik wakker werd, kon ik niet bewegen. Ik kon mijn ogen niet openen, maar kon wel horen en voelen wat er aan het gebeuren was. De twee anderen waren weg en ik lag nog in de zetel.”

Volgens Smith werd ze toen verkracht door Ratray. “Het leek een eeuwigheid te duren”, zegt ze nog. Daarna liet hij haar liggen. Toen ze hem de volgende dag confronteerde met wat er gebeurd was,, ontkende hij alles en beweerde hij dat hij impotent was waardoor het onmogelijk is.

De politie deed niets met de klacht van Smith tegen de acteur, die in Home alone de oudere broer van Kevin (Macaulay Culkin) speelt. “Dat heeft mij geschokt”, zegt ze verder. Daarom heeft ze een nieuwe klacht ingediend en is ze naar de pers gestapt. Het onderzoek is lopende.

Ratray (45) ontkent de beschuldiging van de vrouw. “We hebben die avond geen seks gehad”, zou hij gezegd hebben over de bewuste avond. Tegen hem loopt ondertussen een strafzaak voor een geval van huiselijk geweld.