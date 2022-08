Felice Mazzu looft “buitengewone ingesteldheid” van Anderlecht na Europese kwalificatie: “Gaat ons boost geven”

In Zwitserland hadden de Brusselaars nog 0-1 gewonnen. Maar thuis kregen ze in de eerste helft een goal tegen, waarna de score onveranderd bleef, en het tot verlengingen en penalty’s kwam. “Ons plan werkte niet zoals we wilden gedurende een groot deel van de eerste helft, zeker 35 minuten”, zegt Mazzu.

“We wilden hoger spelen, offensieve situaties creëren, maar door de kwaliteit van de tegenstander stonden we te laag. De goal moest wel vallen. We hebben tegen een zeer goed elftal gespeeld. Mijn spelers hebben een buitengewone ingesteldheid getoond. Ze hebben genoeg mooie dingen laten zien in de tweede helft en in de verlengingen waren we fysiek beter. Over de twee matchen heen, denk ik dat het verdiend was.”

© BELGA

Na vier jaar afwezigheid bereikt Anderlecht zo de groepsfase van een Europese competitie. “Dat is belangrijk voor Anderlecht”, zegt Mazzu. “Het gaat de club en supporters een nieuwe boost geven. Ik bedank hen, want ze waren buitengewoon vandaag. Deze kwalificatie moet mijn spelers veel ervaring geven.”

Mazzu weet dat zijn opdracht om een clubicoon als Vincent Kompany op te volgen “moeilijk is en zal zijn”. “Als we er vandaag zijn, is dat ook dankzij het werk van Vincent”, zegt Mazzu. “Ik wil de kwalificatie aan hem opdragen, want er is drie jaar lang in de diepte gewerkt en vandaag profiteer ik daar misschien een beetje van. De opdracht zal moeilijk blijven tot het einde van het seizoen.”