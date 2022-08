Fysieke ‘ouderwetse’ knoppen in auto zijn veiliger en efficiënter dan touchscreen

Het is veiliger om ouderwetse knoppen te hebben in je auto om pakweg de gps te bedienen, dan met een touchscreen te werken. Dat blijkt uit nieuw Zweeds onderzoek.

Het automagazine Vi Bilagare voerde tests uit bij twaalf verschillende modellen van auto’s en gaf bestuurders de tijd om de auto door en door te leren kennen. Daarna moesten ze allemaal dezelfde proef uitvoeren: aan 110 kilometer per uur over een lege landingsbaan rijden en ondertussen vier taakjes uitvoeren met de bediening van de auto, gaande van het aanpassen van de airco tot het veranderen van radiozender.

En wat bleek: een Volvo-wagen uit 2005 scoorde beter dan de elf andere wagens, die allemaal veel nieuwer waren. De bestuurder slaagde erin in tien seconden, terwijl de snelste tijd in een moderne wagen - met touchscreen - veertien seconden was. Dat was bovendien een uitschieter: de meeste bestuurders deden er twintig seconden of meer over.

Het magazine liet experts aan het woord en concludeert: fysieke, ‘ouderwetse’ knoppen zijn nog altijd efficiënter en veiliger dan nieuwere systemen.