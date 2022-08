LIVESTREAM. Na Union is het nu de beurt aan Anderlecht en AA Gent: wie worden hun tegenstanders in de Conference League?

Club Brugge kent zijn tegenstanders al in de Champions League, vandaag is het de beurt aan Union, AA Gent en Anderlecht om te ontdekken tegen wie zij zullen uitkomen in hun Europese groepsfase. Vanaf 13u gaat Union de trommel in voor de loting van de Europa League, vanaf 14u30 is het aan Gent en Anderlecht voor de Conference League.