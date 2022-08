Geflitst met 60 km per uur in zone 70, maar Kamiel riskeert nu nog een éxtra boete: “Onze foto’s bewijzen alles”

Kamiel woont zelf op de Antwerpsesteenweg in Malle. Op 1 augustus ontving hij een boete dat hij geflitst was door een anonieme wagen van de politie Voorkempen ter hoogte van het huisnummer 121. Kamiel reed 60, gecorrigeerde snelheid 54, en dat in een zone 50, stond in de brief. “Het was iets van 62,66 euro”, zegt Kamiel. “Ik had maar vijf dagen de tijd om te betalen, dus heb ik dat maar meteen gedaan.”

Buiten bebouwde kom

Enkele dagen later vroeg zijn dochter of hij die boete toch niet betaald had. “Ze had opgemerkt dat je ter hoogte van huisnummer 121 gewoon 70 kilometer per uur mag rijden. Het ligt een heel eind buiten de bebouwde kom, aan zo’n boerderijtje dat vooruitspringt. Ik ben dan met de auto naar het politiekantoor van de zone Voorkempen in Brecht gereden om te protesteren.”

“Daar kreeg ik te horen dat ik altijd verweer kon aantekenen en de boete met mijn motivering waarom ik mijn geld terugeis in de brievenbus van de politie kan steken. Dat mocht ook bij de politie in Malle, wat ik dan gedaan heb. Op mijn vraag of ik die 62 euro dan ook binnen de vijf dagen terugkrijg, antwoordde de politie dat ik eerder op twee tot drie maanden moest rekenen.” (Lees verder onder de foto)

Volgens het boetedocument stond de flitswagen hier opgesteld, buiten de bebouwde kom, waar je 70 mag rijden. — © kma

Of Kamiel zijn geld terugkrijgt, daarover zal het parket moeten beslissen. Blijkt dat hij volgens politie Voorkempen wel degelijk geflitst is in zone 50, maar dat het huisnummer 121 verkeerd genoteerd staat op de brief. Het gaat dus om een administratieve fout. Een honderdtal verkeersovertreders ontving zo’n boete, met verkeerd adres. “We hebben wel degelijk flitsfoto’s die bewijzen dat onze anonieme wagen in de zone 50 stond opgesteld”, zegt de woordvoerder van de politie Voorkempen.

Verweer aantekenen is altijd mogelijk. Het parket zal dan de knoop moeten doorhakken. Mocht het parket de boete toch handhaven ondanks de administratieve fout, dan riskeren de personen die de boete aanvochten nog een extra som te moeten bijbetalen.

Het einde van de bebouwde kom, of het begin, naargelang van welke kant u komt. — © kma

(kma)