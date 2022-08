Ruim 3.300 woningen vorig jaar niet geschikt voor bewoning verklaard

In 2021 werden op basis van de Vlaamse Codex Wonen 3.033 woningen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. Nog eens 279 woningen werden onbewoonbaar verklaard op basis van de Nieuwe Gemeentewet. Het totaalaantal nieuwe ongeschikt- of ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen kwam daarmee op 3.312. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In de periode 2013-2017 nam het aantal ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen op basis van de Vlaamse Codex Wonen af. Vanaf 2017 nam dat aantal jaarlijks opnieuw toe, met een piek in 2020. In 2021 daalde het aantal besluiten opnieuw tot op het niveau van 2019. Het aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van de Nieuwe Gemeentewet kent een redelijk stabiel verloop.

In vier Vlaamse steden werden op basis van de Vlaamse Codex Wonen meer dan 100 woningen ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard in 2021. Dat was het geval in Gent (559 woningen), Antwerpen (617), Leuven (157) en Oostende (106).

Het aantal onbewoonbaarverklaringen op basis van de Nieuwe Gemeentewet lag in 2021 het hoogst in Opwijk (34), Gent (25) en Sint-Truiden (25). In de overige Vlaamse steden en gemeenten lag dat aantal lager dan 20.